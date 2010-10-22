В Україні створять «Антологію сучасної української фотографії»

В Україні починається створення проекту «Антологія сучасної української фотографії».

Як повідомила УНІАН керівник проекту Світлана ГРАНОВСЬКА, «в Україні активно розвивається фотографія: арт-напрямок, комерційна і медійна фотографія. Деякі українські фотографи вже одержали світову популярність. Багато з них її гідні, але ще не встигли її здобути».

На думку ініціаторів проекту, в даний час фотографія є найдостовірнішим документом часу. Це одна з медійних форм, яка дозволяє реально фіксувати хроніку життя. Як розповіла С.ГРАНОВСЬКА, «цим проектом ми робимо спробу зірвати завісу і показати дійсний стан фотографії в Україні. Ми хочемо показати, наскільки контекстуальна і різноманітна сучасна українська фотографія».

За її словами, зараз анкети для участі в проекті розсилаються максимальній кількості авторів зі всіх куточків України і тим, хто сьогодні проживає і працює за кордоном. Із надісланих фотографій будуть відібрані роботи 100 авторів, які увійдуть до «Антології сучасної української фотографії».

Антологію планується видати в травні 2011 року.

«Ми будемо раді будь-якій співпраці в цьому проекті», - сказала С.ГРАНОВСЬКА.

Художнім керівником проекту є Віктор МАРУЩЕНКО.