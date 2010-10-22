У Києві виступатимуть Midnight Juggernauts

У неділю, 24 жовтня, у столичному Crystal Hall виступить відомий австралійський гурт Midnight Juggernauts.

Midnight Juggernauts багато гастролювали з Justice, а також виступали хедлайнерами на таких фестивалях, як Coachella, Fuji Rock, Glastonbury, Bestival, Summercase, Primavera Sound та ін.

У Києві Midnight Juggernauts презентують свій другий альбом The Crystal Axis.

На сцену разом з австралійцями також вийдуть французи SilVeRVinCE, з якими віднедавна грає Юрій Хусточка (Esthetic Education).

Початок концерту о 21:00.

Корреспондент.net

