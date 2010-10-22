У Києві виступатимуть Midnight Juggernauts
16:02, 22 жовтня 2010Культура
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Презентують свій другий альбом
У неділю, 24 жовтня, у столичному Crystal Hall виступить відомий австралійський гурт Midnight Juggernauts.
Midnight Juggernauts багато гастролювали з Justice, а також виступали хедлайнерами на таких фестивалях, як Coachella, Fuji Rock, Glastonbury, Bestival, Summercase, Primavera Sound та ін.
У Києві Midnight Juggernauts презентують свій другий альбом The Crystal Axis.
На сцену разом з австралійцями також вийдуть французи SilVeRVinCE, з якими віднедавна грає Юрій Хусточка (Esthetic Education).
Початок концерту о 21:00.
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