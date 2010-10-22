Табачник хоче поховати Міжнародний конкурс з української мови?

Організатори щорічного міжнародного конкурсу імені Петра Яцика висловлюють стурбованість з приводу того, що міністр освіти та науки Дмитро Табачник зволікає із підписанням наказу про проведення ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Про це заявили у своєму листі до міністра президент Ліги українських меценатів, голова Наглядової ради Володимир Загорій, співголова Координаційної ради Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Михайло Слабошпицький, член опікунської ради конкурсу Герой України Іван Драч, секретар Національної спілки письменників співголова журі конкурсу Віктор Баранов, а також Юрій Щербак, Павло Мовчан, Анатолій Дімаров.

Як зазначено у листі до Дмитра Табачника, щороку цей наказ з’являвся не пізніше вересня і сигналізував освітянам різних рівнів про традиційний початок популярного і престижного мовного марафону. За десять років цей конкурс, організаторами якого виступають Ліга українських меценатів разом із співорганізаторами – Міністерством освіти та науки, Міністерством культури, Міністерством оборони та Міністерством закордонних справ, набув виняткової популярності та масштабності.

Відсутність наказу нині супроводжується різними чутками. Серед них те, що міністр Табачник особисто торпедує конкурс і нібито вирішив його поховати. Тому організатори переконані, що такий наказ має з’явитися якнайшвидше, щоб освітяни встигли підготуватися до початку конкурсу.