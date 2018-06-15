Великі розміри «Молодості»

Червона доріжка, зіркові гості, достатня кількість журналістів, невеличка купка перехожих, що несподівано отримали шанс долучитися до високого, показний пафос запрошених – 23 жовтня на відкритті кінофестивалю в Оперному театрі було все необхідне. «ЕXtra Large festival» - «XL» позначили сорокарічний ювілей «Молодості» організатори, підкресливши - цього разу відбудеться щось просто світового масштабу.

Кількість і рівень приїжджих зірок, цілком відповідає амбіціям фестивалю. Фанні Ардан, Софі Марсо, Крістофер Ламбер, Володимир Меньшов, Роман Балаян були присутні в якості гостей на церемонії відкриття. Хоча, під прицілом фото й телекамер пройшлися далеко не всі запрошені. Дехто з улюбленців публіки прослизнули через чорний хід. Червона доріжка була, скоріше, місцем розмов для журналістів і глядачів, ніж спогляданням улюблених зірок. У кулуарах, де очікувалося жваве спілкування, також було тихо й сумно.



Французькі актори Крістофер Ламбер і Софі Марсо

Журналісти у великий розмір не вміщувалися, тому їх на церемонію відкриття намагалися не пустити. Червона доріжка та спілкування у фойє Оперного театру – будь ласка. На саме відкриття – перепрошуємо, немає місць. Лише коли в натовпі медійників почав назрівати бунт, запрошення були вільно роздані, і як виявилося, місця вистачило всім. Хоча під дахом Оперного театру акулам пера було досить важко щось побачити та почути. Проте, що відбувається за лаштунками, наприклад, підготовку артистів на вихід, мали щастя спостерігати.



Українська співачка, актриса Камалія (Наталія Шмаренкова)

Організація кінофестивалю, традиційно для «Молодості», бажала бути кращою. Дійство, що відбувалося на сцені, просто вражало. Проте вражало воно не подіями, а поєднанням вивірених, продуманих та відверто непрофесійних моментів. Чудове оформлення сцени, у якій були задіяні три екрани – сучасно й ефектно, та кількість запрошених зірок перекреслювалися неорганізованістю процесу церемонії. Що робити знали тільки міми, які виходили між номерами та співаки – учасники концерту: Ніно Катамадзе, Руслана, групи «ВВ», «Сплін». Їх виступи помітно пожвавлювали церемонію, яка потім знову поверталася у спокійне, сонне русло.

Гості, що сиділи на сцені (звичний хід на урочистостях «Молодості», мабуть, за задумом режисера, їх запрошують для відпочинку, що вони й роблять) спілкувалися між собою, інколи пригадуючи, що є ще й глядачі. На початку - привітання від офіційних осіб держави, які навряд взагалі знають про існування не тільки цього кінофестивалю, але й, взагалі, українського кінематографу. Проте, колишній президент України, почесний президент кінофоруму Віктор Ющенко, як і кожного року завітав на відкриття з дружиною Катериною Ющенко.



Французька кіноактриса Фанні Ардан (ліворуч) і почесний президент МКФ «Молодість», екс-президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною

Ведучими церемонії були Рената Литвинова та Жерар Депардьє. Поява елегантної та граційної Литвинової – один з ефектних моментів церемонії. Пізніше до неї повільно вийшов, спираючись на палицю, мсьє Жерар, який своїм жалісним виглядом, навертав на думку, що символи епохи повинні лишатися у пам’яті нащадків «молодими та красивими».

Кадри з повним сил Депардьє на екрані та старою втомленою людиною з тим самим ім’ям, що стояла на сцені, налаштовували на філософський лад. На відкритті зірка французького кіно була, швидше, «писаною торбою».

Французький актор Жерар Депардьє

Технічні проблеми заважали йому вести церемонію. Депардьє жалівся залові на «людину у його голові» - переклад, що повинен був бути у навушнику. Зізнавався, що не знає, про що розповідає Литвинова. Проте, хоча й не завжди вчасно, проговорював свій текст. Церемонія була побудована у формі спогадів - починаючи з 60-х та закінчуючи нашим часом, розглянули, як кінофорум розвивався від фестивалю студентських робіт до сучасного стану. Ідея – цікава, втілення – жахливе.

Ведучі працювали на імпровізації, яка, як відомо, повинна бути добре підготовленою. Литвинова, розмірковувала про фестиваль, крізь призму свого життя. Роману Балаяну нагадала, як у важкі 90-ті подруга режисера, італійка, розрахувалася з актрисою доларами 1926 року. «Вона ще жива?», - поцікавилася зірка, - Бо з нею неможливо було обговорювати гонорар, жалілася на своє серце».

Після перепалки та присоромлення Балаяна, Литвинова пригадала, чому вона тут і зауважила: «А у цей час проходила «Молодість»». Якщо розмірковування Литвинової зводилися до «Подивіться, яка я класна», то Депардьє пам’ятав й про глядачів – розповідав про розвиток світового кінематографу. Нажаль, відсутність діалогу між ведучими та неорганізованість зруйнувала досить цікаву задумку урочистості.



Російська актриса, ведуча церемонії Рената Литвинова, російський режисер Володимир Меньшов і Народний артист України, режисер Роман Балаян

Дует: Рената Литвинова та Жерар Депардьє – не склався, проте окремо одне від одного вони сприймалися цілком прийнятно. Знаний актор поводився як справжній француз. Якщо на початку він ледве рухався та помітно шкутильгав, спираючись на палицю, то коли на сцені з’явилися жінки, бігав, наче хлопчик. Софі Марсо, вийшовши на сцену Оперного, щоб отримати нагороду за фільм «Картагена», пожартувала: «Мені здається, що тут прийнято цілуватися у губи». Депардьє підбіг до неї й одразу ж виправив помилку, потім, можливо пригадавши, що поруч з красунею стоїть її громадянський чоловік, Кристофер Ламбер, розцілував і його. Пізніше, після виступу Руслани, дістався цілунок і нашій співачці, яка зізналася метрові французької сцени: «я кохаю тебе». З появою Фанні Ардан, Депардьє єдиний не встав для привітання, проте одразу пересів поближче до неї, демонструючи своє ставлення. Після досить невиразного фіналу церемонії (Андрій Халпахчі просто покликав гостей за собою, уводячи їх зі сцени) можна було переміститися у кінотеатр «Київ» для перегляду фільму-відкриття «Картагена».

Підсумовуючи, зазначу, нажаль, до бажаних розмірів організація ще не доросла. Не дивлячись, на «заморських» зірок, таке відкриття зробило б честь якомусь селищному клубові, а не столиці європейської держави. Маю надію, що фільми, які демонструються у рамках кінофестивалю - власне, те, заради чого «Молодість» і існує, будуть позбавлені провінційності, що була присутня на відкритті.

Анна Невідома