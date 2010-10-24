На прес-конференції Молодості Софі Марсо переплутали з Софі Лорен

У рамках ювілейного 40-го кінофестивалю Молодість столицю України відвідали зірки світового кіно - Софі Марсо і Крістофер Ламбер. В одному з готелів міста відбулася прес-конференція, присвячена фільму-відкриття ювілейної Молодості.

Картагена - дебютна режисерська робота Олена Моне. У фільмі показані відносини між боксером-п`яницею і молодою жінкою-інвалідом, ролі яких виконали Ламбер і Марсо.

Актори розповіли про роботу над фільмом і відповіли на запитання журналістів. Під час прес-конференції одна з журналісток, звертаючись до актриси, помилково назвала її Софі Лорен. Нітрохи не зніяковівши, Марсо розповіла про своє бачення сучасного кіно і про ставлення до акторів старшого покоління: "Я не песимістка, я вважаю, що і зараз є великі актори і актриси, такі, як свого часу Софі Лорен. Але зараз кіно стало набагато різноманітніше, його стало більше і стало набагато складніше в ньому розібратися і відокремити видатних акторів від менш талановитих. Але гарних акторів, все ж таки, дуже багато".

Ламбер також розповів журналістам, кого він вважав своїми кінокумирами: "Коли я починав захоплюватися кіно, в 16-17 років, я ходив на Алена Делона, на Бельмондо, на Клінта Іствуда, Катрін Деньов. Раніше у кіно люди йшли переважно заради акторів, тепер ж більше цінується сюжет, спецефекти", - вважає він.

У свою чергу, режисер фільму Ален Моне поцікавився у журналістів, чи підтримують громадяни України вступ до Євросоюзу. Отримавши ствердну відповідь від більшості, він, чомусь, не відповів на зустрічне запитання, наскільки цю інтеграцію підтримують у Франції.

Нагадаємо, що ведучою фестивалю стала Рената Литвинова.

Корреспондент