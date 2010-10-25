Селін Діон народила близнюків

Співачка Селін Діон у суботу народила хлопчиків-близнюків. Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на заяву медцентру, де спостерігають за Діон.

Пологи пройшли успішно, але трохи раніше терміну - передбачалося, що сини Діон і її чоловіка Рене Анжеліла з`являться на світ лише в листопаді.

Діон вдалося завагітніти за допомогою екстракорпорального запліднення. У співачки і її чоловіка Рене Анжеліла є інший син дев`яти років.

Як повідомлялося, незважаючи на поповнення в родині, Діон не має наміру припиняти творчу діяльність. У 2011 році співачка планує представити сольну програму в концертному залі казино Caesars Palace у Лас-Вегасі. Згідно з контрактом Діон даватиме сольні концерти протягом трьох років.