Іран ісламізує деякі "надто західні" навчальні дисципліни

Чільний представник Міністерства освіти Ірану заявив у неділю, що країна не дозволить своїм університетам викладати деякі дисципліни, якщо ті виглядають «надто західними», повідомляє

За словами урядовця, як їх цитує місцева преса, буде переглянуто навчальні плани 12 суспільних дисциплін у галузях права, рівноправності жінок, прав людини, управління, соціології, філософії, психології чи політології.

Перегляд матиме на меті привести навчальні плани з цих дисциплін у відповідність із ученням ісламу.

Консервативні релігійні керівники Ірану часто звинувачують Захід у намаганні вплинути на іранську молодь своєю «занепадницькою» культурою та іншими впливами.