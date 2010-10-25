Іран ісламізує деякі "надто західні" навчальні дисципліни
09:27, 25 жовтня 2010Культура
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У галузях права, філософії, психології...
Чільний представник Міністерства освіти Ірану заявив у неділю, що країна не дозволить своїм університетам викладати деякі дисципліни, якщо ті виглядають «надто західними», повідомляєРадіо "Свобода".
За словами урядовця, як їх цитує місцева преса, буде переглянуто навчальні плани 12 суспільних дисциплін у галузях права, рівноправності жінок, прав людини, управління, соціології, філософії, психології чи політології.
Перегляд матиме на меті привести навчальні плани з цих дисциплін у відповідність із ученням ісламу.
Консервативні релігійні керівники Ірану часто звинувачують Захід у намаганні вплинути на іранську молодь своєю «занепадницькою» культурою та іншими впливами.
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