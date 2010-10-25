У Лондоні відкрили меморіальну дошку Джону Леннону

Йоко Оно, вдова Джона Леннона відкрила меморіальну дошку на будинку, в якому вона і Леннон жили в 1968 році.

Пара знімала квартиру в двох нижніх поверхах цього будинку в георгіанському стилі.

Будинок в 1965 році був куплений другом Леннона з легендарного квартету - Рінго Старом і передана в суборенду ще одному "бітлу" - Полу Маккартні. Потім у ньому проживав американський співак, гітарист і композитор Джимі Хендрікс, а після нього в`їхали Джон і Йоко.

Відкриття меморіальної дошки було приурочено до ювілею Леннона, якому 9 жовтня виповнилося б 70 років.

Радіо Свобода

