У Лондоні відкрили меморіальну дошку Джону Леннону
10:03, 25 жовтня 2010Культура
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На будинку, в якому жив в 1968 році
Йоко Оно, вдова Джона Леннона відкрила меморіальну дошку на будинку, в якому вона і Леннон жили в 1968 році.
Пара знімала квартиру в двох нижніх поверхах цього будинку в георгіанському стилі.
Будинок в 1965 році був куплений другом Леннона з легендарного квартету - Рінго Старом і передана в суборенду ще одному "бітлу" - Полу Маккартні. Потім у ньому проживав американський співак, гітарист і композитор Джимі Хендрікс, а після нього в`їхали Джон і Йоко.
Відкриття меморіальної дошки було приурочено до ювілею Леннона, якому 9 жовтня виповнилося б 70 років.
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