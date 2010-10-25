Lady Gaga набрала мільярд переглядів на YouTube

Американська співачка Lady Gaga набрала один мільярд переглядів на відеохостингу YouTube, про це співачка повідомила на своєму блозі на Twitter в неділю.

"Ми домоглися мільярда переглядів на YouTube, мої маленькі монстри! Разом ми можемо зробити все. Я присвячую вас в королі і королеви YouTube! Об`єднуйтеся!" - пише Lady Gaga.

Друге місце за кількістю переглядів на YouTube посідає співак Джастін Бібер, сумарно всі його відеоролики зібрали вже 962,7 мільйона переглядів.

Спочатку передбачалося, що Lady Gaga подолає відмітку в один мільярд переглядів 20 жовтня. Джастін Бібер повинен взяти цей рубіж 1 листопада.

Нагадаємо, раніше альбом The Fame Lady GaGa встановив світовий рекорд за тривалістю перебування в британських хіт-парадах. Досягнення співачки зафіксовано в Книзі рекордів Гіннесса.

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