Автор мюзиклу «Скрипаль на даху» помер

Автор лібрето мюзиклу "Скрипаль на даху" Джозеф Стайн помер у Нью-Йорку на 99-му році життя.

Як повідомляє РІА «Новости»,за даними дружини драматурга Елізи СТАЙН, її чоловік помер у неділю в медичному центрі Манхеттену через наслідки невдалого падіння. Дж.Стайна було госпіталізовано з діагнозом "рак передміхурової залози".

Прем`єра "Скрипаля на даху" відбулася на Бродвеї у вересні 1964 року. Всього на бродвейській сцені пройшло більш як три тисячі вистав "Скрипаля на даху", а Дж.Стайн одержав за нього премію "Тоні".

У 1971 році він переробив лібрето мюзиклу на сценарій для однойменного кінофільму, який одержав три премії "Оскар".