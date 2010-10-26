Оззі Осборн виявився далеким родичем Миколи II

Учені зі США досліджували зразки крові, взяті у рок-музиканта Оззі Осборна, і склали його генетичну карту. У ДНК екс-лідера Black Sabbath знайшли докази того, що рокер є далеким родичем російського імператора Миколи II і короля Великої Британії Георга I.

Як пише The Daily Mail, крім зв`язку з російським імператором і британським королем, вчені назвали Осборна нащадком неандертальців і стародавніх римлян, які загинули в результаті виверження вулкана Везувію 24 серпня 79 року.

Крім того, дослідники з`ясували, що Осборн полягає в спорідненості з відомим американським злочинцем XIX століття Джессі Джеймсом.

Разом з тим, коментуючи результати роботи вчених, сам Осборн заявив, що багато в чому підсумки складання генетичної карти не дивні. Так, музикант, натякаючи на свої витівки в стані алкогольного та наркотичного сп`яніння, пожартував, що про його спорідненість з неандертальцями вже давно знають його дружина Шерон і представники поліції в безлічі країн світу.

Варто зазначити, що фахівці вивчили і феномен довголіття Осборна, який і сам неодноразово називав себе "медичним дивом". Зі слів музиканта, у нього немає розумного пояснення причин того, чому він досі живий.

Дослідники дізналися, що Осборн володіє великою витривалістю, ніж середньостатистична людина, а можливості його організму справлятися з наслідками вживання алкоголю і наркотиків перевершують середні показники.

Крім того, Осборн, що проголосив себе "медичним дивом", буде вести рубрику про здоров`я в журналі Rolling stone.

Наразі Оззі Осборн намагається вести здоровий спосіб життя під наглядом лікарів і своєї дружини. У колишні роки музикант міг випивати по чотири пляшки коньяку на день і одночасно з алкоголем приймати наркотичні речовини.

Lenta.ru

