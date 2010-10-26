Кучма подарував "Острозькій академії» Євангеліє в сріблі

Екс-президент України Леонід КУЧМА подарував Національному університету «Острозька академія» раритетне Євангеліє у срібному окладі.

Як передає кореспондент УНІАН, вага срібла, використаного для оздоблення книги, становить 10 кілограмів, також Євангеліє прикрашене дорогоцінним камінням .

Крім того, шестеро студентів академії отримали від Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна" стипендії. Л.КУЧМА не назвав розміри стипендій, але зауважив, що це чималі кошти, і вони повинні стати стимулом для інших.

В Острозі Л.КУЧМА презентував свою нову книгу "Зламане десятиліття" і поспілкувався зі студентами академії.