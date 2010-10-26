Німецький режисер зніме фільм про супергероїню-товстунку

Німецький кінорежисер Уве Болл зніме картину під назвою Пузирелла. Режисер позиціонує свій фільм як суміш комедії і фільму жахів.

Відповідно до задуму режисера, головною героїнею стрічки стане огрядна жінка, що мститиметься ворогам за допомогою прикріплених до рук лез. "Пузирелла стане першою товстою супергероїнею і напевне сподобається всім шанувальникам фільму Bloodrayne", - говорить Болл.

Головну роль у фільмі зіграє Ліндсей Холлістер. Крім того, в картині будуть задіяні Майкл Паре і Клінт Ховард. Всі вони раніше вже працювали з Боллом. Сам режисер також виконає в Пузиреллі одну з ролей.

Навесні 2008 року в інтернеті був організований збір підписів під петицією, що закликає Уве Болла припинити знімати фільми. Режисер пообіцяв дослухатися до поради, якщо збереться мільйон голосів. На сьогодні під проханням підписалися трохи більше ніж 360 тисяч чоловік.

Нагадаємо, на початку серпня в Італії відбувся конкурс краси Міс товстуха-2010. До участі в боротьбі за титул були допущені тільки ті італійки, чия вага перевищує 100 кілограмів.



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