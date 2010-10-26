В Україні вперше відбудеться легендарне шоу Арміна ван Бюрена

4 грудня у Києві відбудеться наймасштабніше сольне шоу в світі танцювальної музики – Armin Only: Mirage. Виступ в Україні відкриє світове турне діджея № 1 у світі, голландського музиканта й продюсера Арміна ван Бюрена (Armin Van Buuren).

Як повідомляють організатори, шоу відбудеться в київському Міжнародному виставковому центрі, що на Броварському проспекті, 15.

Організатори зазначають, що відмінність восьмигодинного нон-стопу Арміна ван Бюрена Armin Only: Mirage від стандартного діджейського сету (крім тривалості виступу) – участь у концерті живих музикантів та вокалістів. Продакшн-шоу повністю розроблене командою Арміна ван Бюрена, а технічною частиною виступу опікуватимуться голландські й українські фахівці.

В основу програми лягла музика з нового альбому ван Бюрена Mirage, реліз якого відбувся 10 вересня 2010 року. До платівки увійшла 21 композиція, серед яких – спільні роботи з артистами, продюсерами й композиторами світового масштабу. До роботи над альбомом були залучені такі видатні музиканти, як Софі Еліс Бекстор, голландський діджей Феррі Корстен, американський продюсер BT, відомий своїми роботами з Tiesto, Стінгом, Пітер Гебріел, N`Sync, а також композитор Гай Чемберз, автор більшості хітів Роббі Вільямса, та багато інших. Як зізнався сам ван Бюрен, запис нового альбому та підготовка шоу Armin Only: Mirage зайняли два роки і стали найбільшим проектом за всю його кар`єру.

"Armin Only: Mirage – це справжня подія в електронній музиці не тільки для пост-радянського простору, а й для всього світу. Технологічні нововведення, декорації, музичний матеріал, багато шоу-моментів – усе відрізняє його навіть від видатних сетів самого ван Бюрена . Можна з упевненістю сказати, що прихильники вже давно чекають цієї події – буквально за кілька годин була заброньована вся фан-зона, а в цілому ми отримали заявку майже на три тисячі квитків!", - сказав Дмитро Феліксов, генеральний директор VIRUS Music, організатор шоу Armin Only: Mirage.

Як наголошується в повідомленні, концерт в Україні відкриє світове турне музиканта, що охопить понад 15 міст на п`яти континентах. На сьогодні вже підтверджені точні дати виступів в Аргентині, Австралії та Лівані.

Офіційний продаж квитків на Armin Only: Mirage в Києві стартує 24 жовтня.

Корреспондент.net