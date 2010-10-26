Емінем став найкращим репером року

Телеканал MTV склав топ-десятку найвпливовіших і найуспішніших реперів 2010 року Hottest MC`s In The Game.

Рейтинг очолив Емінем, який випустив у 2010 році сьому студійну пластинку Recovery. Альбом протримався на вершині американського хіт-параду сім тижнів.

Деякі експерти й шанувальники реп-музики вирішили, що поява Емінема на вершині хіт-параду досить передбачувана, і заявили, що першого місця були гідні й інші артисти. Однак більшість фахівців і слухачів зійшлися на думці, що в цілому список MTV відображає нинішній розклад сил на реп-сцені.

На другому місці в рейтингу опинився Jay-Z, а третій рядок дістався Каньє Весту.

Головним відкриттям списку Hottest MC`s In The Game стала Нікі Мінаж, чия кар`єра пішла вгору наприкінці 2009 року. Найближчим часом артистка має намір випустити свою дебютну пластинку Pink Friday. Реліз заплановано на 23 листопада. Передбачають, що перша студійна робота Мінаж стане хітом продажів.

Рейтинг Hottest MC`s In The Game за версією MTV виглядає так:

1. Емінем

2. Jay-Z

3. Каньє Вест

4. Дрейк

5. Рік Росс

6. Нікі Мінаж

7. Лів Вейн

8. Вака Флока Флейм

9. B.o.B

10. Лудакріс.

Нагадаємо, у вересні Емінем розповів про своє лікування від наркозалежності після передозування в 2007 році.

А в списку найбагатших реперів за версією журналу Forbes перше місце посів Jay-Z, оскільки за рік він заробив 63 млн дол.

Lenta.ru