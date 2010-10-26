У Тернополі з'явиться пам'ятник бджолі
Всього за 100 тис. грн
Тернопільська міська рада прийняла рішення встановити пам`ятник бджолі. Про це повідомив представник мерії.
"За таке рішення (22 серпня) проголосувало 45 з 60 депутатів Тернопільської міської ради", - повідомив представник.
Він уточнив, що таким чином міськрада вирішила увічнити цю працьовиту комаху, підтримавши ініціативу місцевих бджолярів.
Скульптуру медоносної бджоли планують встановити у скверику біля обласної філармонії.
Дата встановлення пам`ятника поки не уточнюється.
Приблизна вартість проекту - 100 тис. гривень.
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