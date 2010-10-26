У Тернополі з'явиться пам'ятник бджолі

Тернопільська міська рада прийняла рішення встановити пам`ятник бджолі. Про це повідомив представник мерії.

"За таке рішення (22 серпня) проголосувало 45 з 60 депутатів Тернопільської міської ради", - повідомив представник.

Він уточнив, що таким чином міськрада вирішила увічнити цю працьовиту комаху, підтримавши ініціативу місцевих бджолярів.

Скульптуру медоносної бджоли планують встановити у скверику біля обласної філармонії.

Дата встановлення пам`ятника поки не уточнюється.

Приблизна вартість проекту - 100 тис. гривень.

Як повідомлялося, в Одесі в міському саду з`явився пам`ятник герою роману Ільфа і Петрова Дванадцять стільців Кісі Вороб`янову.

Нагадаємо, у Запоріжжі до дня міста, яке традиційно святкують 14 жовтня, побудують "міст до тещі і свекрухи", повідомляє прес-служба мерії.

На 239-й день народження Запоріжжя в місті з`явиться альтанка посеред озера в парку Вознесеновський, і до неї кований місток.

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ТСН