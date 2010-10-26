У Львові показують стародавні цивілізації Америки

Днями у Львівській національній галереї мистецтв (вул. Стефаника, 3) відкрили унікальну виставку "Стародавні цивілізації Америки". Проект культурної асоціації «Новий Акрополь» за підтримки Посольства Мексики в Україні вже близько двох років знайомить українців з культурою давніх цивілізацій майа, інків, ацтеків. Виставку вже показали в чотирьох містах України, а після Львова покажуть у Одесі.

На виставці представлені авторські фотографії пам’яток культури з Мексики, Перу, острова Пасхи, інформаційні стенди про становлення та занепад древніх могутніх цивілізацій, більше п’ятдесяти репродукцій скульптур, барельєфів.

«Ця виставка має на меті ознайомити українців із культурою давніх цивілізацій доколумбової Америки, розширити світогляд та по-іншому поглянути на культуру та філософію майя, інків, ацтеків, тольтеків, ольмеків. Ця виставка дасть відповідь також на популярне питання: чому не варто боятися 2012 року, адже цей рік має особливе значення в календарі майа – каже керівник львівської філії культурної Асоціації «Новий Акрополь» Олена Лукіна.

Експозицію доповнюватимуть документальні відеофільми, лекції та майстер-класи. Триватиме виставка "Стародавні цивілізації Америки" у Львівській національній галереї мистецтв до 14 листопада.

Ольга Швед, Львів