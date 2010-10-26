Здоров`я Майкла Дугласа погіршується. Актор не може нормально приймати їжу, і категорично відмовляється від шлункового зонду.

Курс хіміотерапії, який мужньо переніс актор, не зміг подолати страшну хворобу. Пухлина продовжує рости, і через біль Дуглас не може ковтати. Проте, актор не хоче, щоб в його шлунок вставили зонд для прийому їжі.

Усе це призвело до того, що Майкл Дуглас важить всього 67 кг Він старається їсти нетверду їжу традиційним способом, проте лікарі категорично проти — їжа може потрапити в трахею і викликати пневмонію. А цю хворобу в своєму нинішньому стані актор уже навряд чи зможе перенести.

Один з друзів Майкла розповів журналістам, що, схоже, картина «Уолл-Стріт: Гроші не сплять» була останньою роботою актора. «Якщо навіть йому вдасться перемогти рак, він більше не зніматиметься, і повністю зосередиться на своєму здоров`ї і своїй сім`ї» — сказало джерело.