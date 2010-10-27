У США помер творець Рокі і Бульвінкля

У Каліфорнії на 91-му році життя помер мультиплікатор Алекс Андерсон - творець мультсеріалу "Пригоди Рокі і Бульвінкля".

Як повідомляє The New York Times, Андерсон, причиною смерті якого стала прогресуюча хвороба Альцгеймера, помер ще 22 жовтня, однак, відомо про це стало тільки сьогодні.

Так, творець знаменитого мультфільму народився в 1920 році в Каліфорнії, а вже в 1938 році почав працювати на Terrytoons - студії свого дядька Пола Террі. Найвідомішим персонажем студії було мишеня Mighty Mouse ("Могутня миша"), який спочатку задумувався як пародія на "Супермена".

Між тим, у 1949 Андерсен і його друг дитинства створили перший мультсеріал для телебачення - "Кролик-хрестоносець" (Crusader Rabbit), ідея створення якого для телебачення належала Андерсону. До цього мультфільми показували в кінотеатрах невеликими блоками перед сеансами стрічок.

У 1959 Андерсон взяв участь у створенні мультфільму "Пригоди Рокі і Бульвінкля", сюжет якого будувався навколо не дуже розумного лося на ім`я Бульвінкль і літаючої білки Рокі, антагоністами яких виступала пара радянських шпигунів Борис Бадьонов і Наташа Фаталь. Так, головні герої мультиплікаційного фільму приходили на допомогу людям і звірям, які потрапили в біду. Мультсеріал, пік популярності якого припав на 60-і роки минулого століття, серед іншого прославився наявністю жартів, націлених на дорослу аудиторію.

У 1996 році суд, в який Андерсон подав позов ще в 1991 році за право називатися творцем персонажів мультфільму, постановив, що саме Алекс Андерсон повинен вважатися творцем першої версії "Рокі і Бульвінкля".

Нагадаємо, учора, 26 жовтня, в США помер автор популярного мюзиклу "Скрипаль на даху" - Джозеф Стайн.



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