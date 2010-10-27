Курков і Сорокін відмовилися від запрошення Путіна потанцювати

Український письменник Андрій Курков та російський автор Володимир Сорокін відмовилися від участі в кадетському балі в Українському домі в Києві.

Як розповів Володимир Курков на зустрічі з читачами у Харкові, запрошення на кадетській бал надійшло від прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна, який 27 жовтня здійснить візит до Києва.

«Дізнавшись, що ми будемо завтра в Києві, нас запросив Володимир Путін на кадетський бал….Але нам якось танцювати не хочеться...», – сказав Андрій Курков. За словами російського письменника Володимира Сорокіна, на бал автори не підуть, бо «не витанцьовується».

Андрій Курков та Володимир Сорокін приїхали до Харкова на презентацію своїх нових книг. Володимир Сорокін презентував два романи, уперше перекладені українською мовою, зокрема роман «Цукровий Кремль». У Росії твори Сорокіна сприймають неоднозначно: радикально налаштовані політсили неодноразово прилюдно спалювали його книжки.

27 жовтня російський прем’єр Володимир Путін здійснить візит до Києва, – пише «Радіо Свобода».

Як повідомив раніше посол Росії в Україні Михайло Зурабов, під час сьомого засідання україно-російського міжурядового комітету з питань економічного співробітництва планується підписання десяти документів, крім того сторони обговорять стосунки у газовій сфері.

Також, за словами посла, передбачається, що під час візиту до України Володимир Путін відвідає кадетський бал, який відбудеться в Українському домі.

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