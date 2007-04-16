”Океан Ельзи” отримав перемогу в двох престижних номінаціях премії FUZZ-2007

Група "Океан Ельзи" отримала перемогу в двох престижних номінаціях експертної премії FUZZ-2007 – як Краща Група й Краща live-група СНД.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі групи "Океан Ельзи".

14 квітня у Санкт-Петербурзі відбулося оголошення переможців щорічної премії у галузі музики FUZZ-2007, заснованої однойменним журналом. За отримання премії сперечалися кращі групи й виконавці СНД. Групу «Океан Ельзи» цього року було номіновано в трьох категоріях.

“Океани” взяли “найважчу вагу” – стали переможцями в номінаціях Краща Група року й Краща live-група року! Цьогорічними конкурентами на перемогу українського гурту були такі, без перебільшень, «монстри» року, як «Мумий Тролль», «Ария», «Сплин», «Ночные Снайперы» й «Аквариум».