Байкери подали до суду на модний будинок Олександра Макквіна
Суперечка через зображення черепа
Байкерське угрупування Ангели пекла (Hells Angels) подало до суду на модний будинок Олександра Макквіна.
Як повідомляє Financial Times, у своїй позовній заяві байкери вказують, що компанія дизайнера порушила право Ангелів пекла на володіння товарним знаком - емблеми об`єднання, що зображає череп з крилами.
Згідно із заявою Ангелів пекла, модний будинок Макквіна використовував зображення черепа для створення золотих і срібних перстнів і дамських сумочок Hell`s Knuckle Duster. Крім того, на думку байкерів, подібні мотиви також були використані і в дизайні суконь і шарфів від Макквіна.
Крилатий череп є емблемою Ангелів пекла з 1948 року. Зображення було офіційно зареєстровано і, отже, підлягає захисту. Поки реакції від представників модного будинку британського модельєра на звинувачення з боку байкерського союзу не було.
Модний будинок Олександра Макквіна був заснований у 1992 році. У лютому 2010 року дизайнер наклав на себе руки, і управління будинком було передано в руки Сари Бартон, яка раніше була головною помічницею і правою рукою модельєра.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній астронавт NASA Брюс Маккендлесс подав до суду на британську поп-співачку Дайдо за використання його фото для обкладинки альбому.
Lenta.ru