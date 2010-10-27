Байкери подали до суду на модний будинок Олександра Макквіна

Байкерське угрупування Ангели пекла (Hells Angels) подало до суду на модний будинок Олександра Макквіна.

Як повідомляє Financial Times, у своїй позовній заяві байкери вказують, що компанія дизайнера порушила право Ангелів пекла на володіння товарним знаком - емблеми об`єднання, що зображає череп з крилами.

Згідно із заявою Ангелів пекла, модний будинок Макквіна використовував зображення черепа для створення золотих і срібних перстнів і дамських сумочок Hell`s Knuckle Duster. Крім того, на думку байкерів, подібні мотиви також були використані і в дизайні суконь і шарфів від Макквіна.

Крилатий череп є емблемою Ангелів пекла з 1948 року. Зображення було офіційно зареєстровано і, отже, підлягає захисту. Поки реакції від представників модного будинку британського модельєра на звинувачення з боку байкерського союзу не було.

Модний будинок Олександра Макквіна був заснований у 1992 році. У лютому 2010 року дизайнер наклав на себе руки, і управління будинком було передано в руки Сари Бартон, яка раніше була головною помічницею і правою рукою модельєра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній астронавт NASA Брюс Маккендлесс подав до суду на британську поп-співачку Дайдо за використання його фото для обкладинки альбому.



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