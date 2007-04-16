Відбудеться прем’єра документальної стрічки американського режисера Стівена Йорка “Помаранчева революція”

Відбудеться прем’єра нової документальної стрічки американського режисера Стівена Йорка “Помаранчева революція" (Оrange Revolution) . Після прем’єри відбудеться прес-конференція, під час якої режисер Стівен Йорк відповість на питання щодо фільму й процесу його створення. Початок 18 квітня о 19-00 у кінотеатрі “Жовтень“. Телефон: 050-625-0391, orange.revolution.film@gmail.com.

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