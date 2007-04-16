Міністерство культури пропонує купувати книги в бібліотеки без тендерів

Міністерство культури й туризму пропонує не застосовувати тендерні процедури при закупівлях книг, періодичних видань та інших документів, зафіксованих на папері, магнітній, кіно- і фотоплівці, оптичних дисках або інших носіях інформації для поповнення фондів бібліотек. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури й туризму.

Існуюче тендерне законодавство негативно позначається на якісному й кількісному складі бібліотечного фонду, говорить міністр культури й туризму Юрій Богуцький.

"Повністю зігнорований той факт, що книга - це інтелектуальний продукт і що кожна книга унікальна. Бібліотекам потрібні не просто книги, а конкретні книги (певних авторів або тематики)", - цитує міністра прес-служба.

Богуцький повідомив, що міністерство вже внесло відповідні зміни й доповнення до пункту 3 статті 2 Закону "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", де передбачені випадки незастосування тендерних процедур.

За матеріалами МедіаПорт