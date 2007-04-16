У Києві відкриють Міжнародну українську школу

З ініціативи Міністра освіти й науки Святослава Ніколаєнка з 1 вересня 2007 року в Києві буде відкрита Міжнародна українська школа, у якій здобуватимуть освіту діти працюючих за кордоном українців і діти іноземних громадян.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, навчання у школі проходитиме екстерном, у формі дистанційного навчання з використанням новітніх технологій: блокових завдань, консультацій, підсумкових контрольних робіт. Значна частина роботи здійснюватиметься у мережі Інтернет.

Навчальний заклад буде відкрито в приміщенні Міністерства освіти й науки. Створивши таку школу в Україні, можна буде заощадити кошти на відкритті українських шкіл у Лівії, Греції, Іспанії, Португалії, Італії, Чехії. За попередніми даними, у Міжнародній школі навчатимуться до 1000 учнів.