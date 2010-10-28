Величезну статую Брюса Лі встановили в Китаї (фото)
09:55, 28 жовтня 2010Культура
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Коштує 295 тис. дол.
Одна з найбільших у світі 18,8 метрова бронзова статуя Брюса встановлена в околицях міста Фошань (південнокитайська провінція Гуандун).
Пам`ятник прикрасив тематичний парк, присвяченого легендарному кіноакторові і майстру східних єдиноборств. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, на створення грандіозної статуї знадобилося два роки і майже 2 млн. юанів (295 тис. дол.). Автором виступив скульптор Цао Чуньєнь, відомий своєю роботою над статуєю Ден Сяопіна.
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