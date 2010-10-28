Олександр Ірванець зустрінеться з читачами
Презентує новий роман
2 листопада о 14: 30 в мистецькій вітальні НПУ ім. Драгоманова (вул. Пирогова, 9) відбудеться зустріч з письменником, перекладачем, учасником Бу-Ба-Бу Олександром Ірванцем.
Олександр Ірванець – лауреат премії Фонду Гелен Щербань-Лапіка (США) 1995 р. й стипендіат різних міжнародних літературних конкурсів та програм. Автор книг «Вогнище на дощі», «Тінь великого класика», «Любіть!..», «Рівне/Ровно (Стіна)» та кількох інших. Письменник різножанровий: крім поезії, пише драматичні твори, працює над малими і великими епічними жанрами; перекладає з білоруської, польської, російської, французької та чеської мов.
У програмі літзустрічі:
- спілкування з письменником;
- презентація нового роману “Хвороба Лібенкрафта”;
- читання автором власних творів;
- питання від читачів-глядачів-слухачів;
- автограф- та фотосесія;
- продаж книжок автора за цінами видавництва.
Вхід вільний
Місце: Мистецька вітальня НПУ ім.М.Драгоманова (вул. Пирогова, 9, ст.м.Університет)
Дата: вівторок, 2 листопада
Час: 14:30.