Олександр Ірванець зустрінеться з читачами

2 листопада о 14: 30 в мистецькій вітальні НПУ ім. Драгоманова (вул. Пирогова, 9) відбудеться зустріч з письменником, перекладачем, учасником Бу-Ба-Бу Олександром Ірванцем.

Олександр Ірванець – лауреат премії Фонду Гелен Щербань-Лапіка (США) 1995 р. й стипендіат різних міжнародних літературних конкурсів та програм. Автор книг «Вогнище на дощі», «Тінь великого класика», «Любіть!..», «Рівне/Ровно (Стіна)» та кількох інших. Письменник різножанровий: крім поезії, пише драматичні твори, працює над малими і великими епічними жанрами; перекладає з білоруської, польської, російської, французької та чеської мов.

У програмі літзустрічі:

- спілкування з письменником;

- презентація нового роману “Хвороба Лібенкрафта”;

- читання автором власних творів;

- питання від читачів-глядачів-слухачів;

- автограф- та фотосесія;

- продаж книжок автора за цінами видавництва.

Вхід вільний

Місце: Мистецька вітальня НПУ ім.М.Драгоманова (вул. Пирогова, 9, ст.м.Університет)

Дата: вівторок, 2 листопада

Час: 14:30.