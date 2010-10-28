Росія хоче відкрити в Криму Центр науки і культури

У Сімферополі планується відкриття Російського центру науки і культури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у Севастополі консул Генерального консульства РФ у Сімферополі Володимир ДЖУНКОВСЬКИЙ під час церемонії передачі школам міста першої партії підручників для 5 класу «Страноведение. Россия».

За словами В.ДЖУНКОВСЬКОГО, він «як консул Генерального консульства Російської Федерації у Сімферополі уповноважений створювати тут, безумовно, з вашою допомогою, а також за допомогою місцевих влад, Російський центр науки і культури. Це підрозділ федерального агентства «Россотрудничества» при МЗС Російської Федерації».

Дипломат додав, що цей центр буде відкритий, «звичайно, двома міністрами закордонних справ, як мінімум, ЛАВРОВИМ і ГРИЩЕНКОМ». За інформацією консула, місце у Сімферополі для цього центру зараз узгоджується. «А узгоджувати потрібно багато чого, багато що вивірити, зокрема, визначити, скільки потрібно грошей. Цими питаннями зараз я і займаюся», - сказав В.ДЖУНКОВСЬКИЙ.

Консул додав, що він вже організовував подібний Російський центр науки і культури у Братиславі (Словаччина).