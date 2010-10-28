27 жовтня, кіновидань Variety повідомило з посиланням на керівництво студії 20th Century Fox, що продовження Аватара вийде в грудні 2014 року, а третя частина з`явиться в грудні 2015-го.

За даними Variety, Джеймс Кемерон - режисер першої частини - приступить до роботи над новим проектом у перших місяцях 2011 року, а зйомки сподівається почати восени. Творець першої частини, яка стала найкасовішим фільмом в історії, вже заявив, що Аватар-2 і Аватар-3 будуть мати самостійні сюжети.

"Ми не збираємося відмовлятися від візуальної та емоційної енергії, якою відзначався перший Аватар, і продовжимо дослідження пов`язані з ним і тих персонажів, які настільки глибоко торкнулися серця глядачів з різних країн і культур. Я з нетерпінням чекаю повернення на Пандори - у світ, де можна відпустити уяву у вільний політ ", - цитує Variety слова Кемерона.

Нагадаємо, фільм Аватар вийшов у грудні минулого року, а у вересні з`явився у подовженій режисерської версії. У США фільм зібрав понад $ 760 млн., ще два мільярда він виручив у інших країнах.

Зазначимо, що раніше Джеймс Кемерон повідомляв, що в другому фільмі, який передбачається зробити "швидше і дешевше", мова піде головним чином про океан.

"У другому фільмі я зосереджуся на новому середовищі всередині самої Пандори. У центрі уваги виявиться океан, який буде рясно заселений не менше дивними й неймовіриними істотами, ніж суша. Ну і те, що ми вже бачили, теж буде присутнє", - пообіцяв режисер .

Нагадаємо, в лютому медіамагнат Руперт Мердок, який володіє компанією 20th Century Fox, оголосив про початок підготовки до зйомок продовження Аватара, але закликав "не розраховувати на швидку прем`єру фільму".



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