Кіт Річардс зізнався, що вдихав прах батька

Гітарист легендарної рок-групи Rolling Stones Кіт Річардс у книзі мемуарів Життя підтвердив, що вдихав прах батька, проте не зазначав, чи змішував він його з кокаїном, повідомляє сайт британської газети Daily Mail.

У 2007 році видання New Musical Express опублікувало шокуючі зізнання Річардса про те, що він нюхав кокаїн, перемішаний із прахом свого батька Берта. Менеджмент музиканта спростував його слова, назвавши їх жартом, у той час як сам Річардс не підтвердив і не заперечив їх, лише зазначивши, що його слова були вирвані з контексту.

В опублікованих напередодні мемуарах Річардс розповідає, що діяв під впливом миттєвого імпульсу, коли прах батька, який він мав намір розкидати навколо англійського дуба, опинився на його столі.

"Правда полягає в тому, що після того, як прах батька пролежав у чорній коробці шість років, я не міг розвіяти його за вітром і посадив великий англійський дуб, щоб розкидати прах навколо нього. І коли я відкрив коробку, частина праху опинилася на столі . Я не міг просто змахнути його, тому я опустив у нього палець і вдихнув – попіл до попелу, батько до сина", - оповідає Річардс.

Батько музиканта Берт Ричардс помер 2002 року у віці 84 років. Гітаристу з 1967 по 1978 рік п`ять разів висували звинувачення, пов`язані з наркотиками.

Нагадаємо, в липні цього року стало відомо, що легендарна група The Rolling Stones має намір вирушити в останнє з історії колективу турне.

РІА Новости

