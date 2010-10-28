Deep Purple дасть концерт у Києві

Навесні наступного року в рамках турне Європою українську столицю відвідає легендарна група "Deep Purple". Виступ відбудеться 25 березня 2011 року в Міжнародному виставковому центрі, початок о 19:00. Вартість квитків - від 350 до 2000 грн.

До кінця цього року "Deep Purple" виступлять у Польщі, Бельгії, Франції, Швейцарії і Німеччині, а в березні наступного проїдуться з гастролями по країнах СНД. 21 березня - виступ у Санкт-Петербурзі, 23 березня - в Москві, а після Києва музиканти вирушать до Мінська (Білорусь), де дадуть концерт 27 березня.

До того ж, реагуючи на численні листи шанувальників, стурбованих чутками, що це останній тур групи, на своєму офіційному сайті музиканти дають спростування домислам і запевняють, що ще не раз вийдуть на сцену.

ЛIГАБiзнесIнформ