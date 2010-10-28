Відомий композитор Костянтин Меладзе переніс термінову операцію на очах в одній з московських клінік. Цю інформацію підтвердив його брат Валерій.

"Операція пройшла в одній із приватних клінік Москви. Із зором у Кості проблеми давно - у нього катаракта. Раніше він скаржився на одне око, тепер скаржиться на друге. Насправді це була планова операція, але не запланована. Цього разу йому знадобилося термінове хірургічне втручання. Операція пройшла успішно, і зараз брат іде на поправку", - сказав Валерій Меладзе.

Зазначимо, що, за чутками, це не перша операція в композитора. До цього йому вже намагалися поліпшити зір кілька разів, однак проблеми починалися знову.

Нагадаємо, в середині червня відомий російський співак Діма Білан потрапив у лікарню з опіком роговиці очей. У клініці з`ясувалося, що виконавець постраждав від яскравого світла софітів.

Комсомольська правда (Росія)

