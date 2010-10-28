У Львові продають місця на вечерю з Кензо

У Львові 29 жовтня відбудеться звана вечеря на честь ексклюзивного приїзду в Україну Kenzo Takada. 71 річний японський дизайнер, засновник бренду Kenzo – Kenzo Takada приїде до Львова як почесний гість Lviv Fasion Week.

Хоча графік перебування у Львові дизайнера розписаний майже похвилинно, адже пан Kenzo виявив бажання відвідати Львівську академію мистецтв, етнографічні музеї, оглянути архітектуру, спеціально для нього влаштували звану вечерю. Для всіх бажаючих, крім запрошених гостей, повечеряти з Кензо коштуватиме тисячу гривень з однієї персони та півтори тисячі – з двох. Це лише за вечерю в товаристві дизайнера, бо інших розваг не передбачено.

«На цьому заході буде банкет від шеф-кухаря з двома зірками, буде ведучий та якісні напої»– повідомляють організатори дійства.

До слова, Kenzo Takada отримає багато подарунків від львів’ян, серед яких вишита сорочка, лялька-магодза, мальована і вишита картини.

А проходитиме Lviv Fashion Week 29-31 жовтня у нових приміщеннях – виставковому центрі Shuvar-Expo, що у Львові на вулиці Хуторівка, 4б.

Ольга Швед, Львів