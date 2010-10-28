Кінопрем'єри тижня: "Мегамозок" і "Близький ворог"

З 28 жовтня в українських кінотеатрах стартують дві прем`єри - пригодницька анімація "Мегамозок" в 3D, а також російська кримінальна драма з Дмитром Дюжевим "Близький ворог".

Анімація "Мегамозок 3D"

Мегамозок - найгеніальніший і неудачливий лиходій в світі. Ось вже багато років він намагається підкорити Метро-Сіті найрізноманітнішими способами. Але кожна така спроба закінчується провалом з вини супергероя на ім`я Метро-Мен. Але лиходій вбиває супергероя, і раптово Мегамозок позбавляється мети у житті - суперзлодій без супергероя. Єдиний вихід - створити нового супергероя, якого він називає Титаном. Але Титан вирішує, що бути лиходієм куди цікавіше, і йому не хочеться правити світом, він бажає його знищити. У Мегамозку непростий вибір. Чи зможе злий геній стати героєм - рятувальником людства?

Режисер - Том МакГрат.

Кримінальна драма "Близький ворог"

Прийомна дочка "злодія у законі" закохується в одного з його довірених друзів (Д.Дюжев). Батько категорично не схвалює вибір дівчини, але закоханих це не зупиняє і вони одружуються. Однак незабаром молоді розуміють, що в їхнього щастя дуже багато ворогів...

Режисер - Олександр Атанесян ("Сволоти"). У ролях: Дмитро Дюжев, Євгенія Трофімова, Сергій Греков, Андрій Панін, Неллі Уварова.

Крім того, у столичних кінотеатрах "Київ", "Жовтень" і "Кінопанорама" до 31 жовтня тривають кінопокази в рамках міжнародного кінофестивалю "Молодість".