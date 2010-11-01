Мексика запроваджує для українців безкоштовні дозволи на в’їзд

З 1 листопада 2010 року Мексика запроваджує для громадян України систему безкоштовних дозволів на в’їзд до країни.

Якповідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 29 жовтня ц.р. відбувся 4-й раунд українсько-мексиканських політичних консультацій на рівні заступників керівників зовнішньополітичних відомств. Українську делегацію на консультаціях очолював заступник міністра закордонних справ Олександр ГОРІН, мексиканську – заступник міністра Лурдес АРАНДА БЕСАУРІ.

Предметом консультацій стало обговорення стану та перспектив розвитку двосторонніх українсько-мексиканських відносин. Досягнуто домовленості щодо активізації політичного діалогу між Україною та Мексикою на вищому рівні, а також про поглиблення взаємодії двох країн у рамках ООН та інших міжнародних організацій.

Перспективні напрямки двостороннього торговельно-економічного співробітництва та реалізації спільних інвестиційних проектів обговорювалися під час зустрічі з керівництвом торговельної палати «Мексика-Україна» та представниками ділових кіл Мексики.

Заступник міністра закордонних справ України подякував мексиканській стороні за введення з 1 листопада ц.р. для громадян України – бізнесменів, туристів та транзитних пасажирів – електронної системи отримання безкоштовних дозволів на в’їзд до Мексики терміном до 90 днів.

У рамках свого перебування в Мехіко О.ГОРІН провів зустрічі з головою Комісії у закордонних справах Палати депутатів Конгресу Мексики П. МУНЬОСОМ ЛЕДО та керівником Групи дружби «Мексика-Україна», членом депутатської фракції Екологічної партії «зелених» Мексики А.Е.СІНТОЮ МАРТІНЕСОМ, в ході яких відбувся обмін думками щодо шляхів подальшого розвитку міжпарламентської співпраці та активізації взаємодії між вищими законодавчими органами двох країн.