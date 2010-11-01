Першою красунею планети назвали 18-річну американку

Конкурс "Міс світу 2010" виграла представниця США 18-річна Александрія МІЛЛС фінал якого відбувся 30 жовтня в курортному місті Санья на півдні Китаю.

Як передає Reuters, друге місце посіла представниця республіки Ботсвана Ема ВАРЕУС, а третє місце - представниця Венесуели Адріана ВАСИНІ.

Всього в конкурсі брали участь понад 100 дівчат з різних країн світу.

Українка 21-річна Катерина ЗАХАРЧЕНКО до 20-ки фіналісток конкурсу не потрапила.

В анкеті, розміщеній на сайті конкурсу, зазначається, що 18-річна А.МІЛЛС збирається стати вчителькою. Вона любить музику кантрі і класичний рок, захоплюється фотографією і подорожами.

20-річна владарка другого місця написала в своїй анкеті, що в даний час суміщає роботу з навчанням. За словами Е.ВАРЕУС, вона захоплюється спортом і поезією. 22-річна представниця Венесуели, у свою чергу, написала в анкеті, що навчається в медичному вузі і в майбутньому хоче працювати у Всесвітній організації охорони здоров`я.

Курортне місто Санья на тропічному острові Хайнань в Китаї приймає конкурс "Міс світу" вп`яте. Останні подібні змагання відбувалися там в 2007 році, коли корону першої красуні світу завоювала китаянка Чжан СИЛІН.