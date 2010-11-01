В Івано-Франківську відкрилася виставка «Погляд у безмежність»
09:26, 01 листопада 2010Культура
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34 картини Івана Марчука
В Івано-Франківському обласному краєзнавчому музеї відкрито персональну виставку народного художника України Івана МАРЧУКА.
Про це повідомили УНІАН у дирекції краєзнавчого музею.
На Прикарпатті митець презентує 34 картини з циклу абстракцій «Погляд у безмежність». Це твори останніх двох років, написаних художником, українці їх ще не бачили.
«Погляд у безмежність» - це десятий цикл у творчості І.МАРЧУКА.
Всі охочі матимуть змогу протягом місяця ознайомитися із виставкою видатного художника.
Довідка УНІАН. У 2007 році український художник І.МАРЧУК увійшов до британського рейтингу «100 геніїв сучасності».
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