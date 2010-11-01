Російський актор став Містером Всесвіту

Російський актор, продюсер і бодібілдер Олександр Невський виграв конкурс Містер Всесвіту, організований Всесвітньою федерацією бодібілдингу.

Конкурс Містер Всесвіту-2010, в якому брали участь приблизно 300 атлетів, відбувся у курортному словацькому місті Брусно Купелі.

Невський представив на конкурсі вільну програму під назвою Геракл, в якій взяла участь його партнерка по шоу Танці з зірками Оксана Сидоренко.

Раніше Невський вже звертався до образу Геракла. У 2009 році бодібілдер став продюсером фільму Гeркулес. Початок, в якому він зніметься разом із Сільвестром Сталлоне.

Конкурс Містер Всесвіту проводиться з 1948 року. У 1967, 1968, 1969 і 1970 роках лауреатом конкурсу ставав Арнольд Шварценеггер. У 2009 році Містером Всесвіту обрали росіянина Олексія Нетесанова.



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