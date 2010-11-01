EL Кравчук на Євробаченні виконає пісню берлінського ігумена?

Секретар архієпископа Берлінського і Німецького (Московський патріархат) ігумен Данило (Ірбітс) написав слова пісні, яка, можливо, прозвучить на конкурсі Євробачення-2011.

Отець Данило розповів, що пісня, автором музики до якої став композитор Олег Попков, називається Моя надія. Припускають, що на конкурсі пісню виконає український співак EL Кравчук.

На думку ігумена, слова пісні – життєстверджувальні й покликані вселити надію у серця слухачів.

Нагадаємо, що фінал Євробачення-2011 відбудеться 14 травня в німецькому Дюссельдорфі, столиці землі Північний Рейн - Вестфалія.

Як повідомлялося раніше, Вєрка Сердючка, що потрапила до числа фіналістів українського національного відбору на Євробаченні-2011, відмовилася від участі в конкурсі.



Інтерфакс-Україна

