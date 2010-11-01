Зірки Голлівуду запишуть аудіо-версію Біблії

Голлівудські актори Джулія Ормонд, Ніл Макдоноу та Крістен Белл візьмуть участь в аудіо-версії театралізованої постановки Нового Заповіту.

Запис аудіокниги був схвалений Ватиканом і спродюсований автором бестселерів, журналістом New-York Times Раймондом Арройо. Всього у записі беруть участь понад 70 виконавців.

Театралізована аудіо-Біблія побачить світ вже 1 листопада на 18 компакт-дисках. Загальна тривалість звучання – 22 години. "Актори не лише читають текст, - пояснює Арройо, - вони намагаються передати події, що відбуваються, таким чином, як вони передавалися спочатку, від людини до людини, з уст в уста".

"Історії оживають. Драматичні події, що поєднуються з відповідними звуковими ефектами і оригінальною музикою, занурюють нас в атмосферу того часу", - мислить продюсер проекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соліст групи Radiohead Том Йорк разом з представниками британського шоу-бізнесу, спорту та політики візьме участь у записі благодійного синглу Дві хвилини тиші.



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