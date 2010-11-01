«Щастя моє» перемогло на «Молодості»

Гран-прі 40-го міжнародного кінофестивалю «Молодість» - статуетку “Скіфського оленя" та премію 10 тис. дол. - отримав фільм українського режисера Сергія ЛОЗНИЦІ «Щастя моє» .

Як повідомляється у прес-релізі МКФ «Молодість», організатори позначили цьогорічний ювілейний фестиваль латинськими буквами «XL» за кількісними характеристиками проекту. На фестивалі, що проходив у Києві з 23 по 31 жовтня, було показано 394 стрічки з 48 країн світу. У конкурсі студентських фільмів взяли участь 23 фільми, у короткометражному конкурсі – 22, у повнометражному – 13. В альтернативному конкурсі – програмі «Sunny Bunny» змагалося 11 стрічок, у «Панорамі українського кіно» - 27 фільмів. Окрім цього фестиваль представив 24 позаконкурсні програми, серед яких варто особливо відзначити ювілейну ретроспективу фільмів-переможців «Молодості» попередніх років під назвою «20+20».

Як зазначено у прес-релізі, міжнародне журі кінофестивалю на чолі з французьким режисером Марком КАРО присудило наступні призи:

за кращий повнометражний ігровий фільм (2,5 тис. дол.) фільму «Звуки шуму» (Sound of Noise), режисери Ола СІМОНССОН та Йоханнес ШТЕРНЕ НІЛЬСОН (Швеція);

за кращий короткометражний ігровий фільм (2,5 тис. дол.) стрічкам «Пригноблена більшість» (Majorite opprimee), режисер Елеонор ПУР’Я (Франція) та «ДівчинаЯкЯ» (GirlLikeMe), режисер Роуленд ДЖОБСОН (Великобританія);

за кращий студентський фільм (2,5 тис. дол.) фільму «Це я, Гельмут» (Ich bin`s Helmut), режисер Ніколас ШТАЙНЕР (Німеччина).

Крім того заохочувальний диплом від головного журі отримав студентський фільм «Ось і Я» (Itt Vagyok), режисера Шимлера БАЛІНТА, (Угорщина). А приз імені Іва Монтана кращому молодому актору чи актрисі та 1000 євро отримала Моніка дель КАРМЕН з мексиканського фільму «Високосний рік» (Ano Bisiesto).

Як повідомляють організатори «Молодості», в рамках фестивалю проходило ще два альтернативних кіноконкурси. Головний приз у конкурсі «Українська панорама» та 2 тис. дол. отримав режисер Дмитро ТЯЖЛОВ за фільм «Я пам’ятник собі». Дипломом за кращу режисуру нагороджено фільм «Собаки міста Українка», режисер Дар’я ОНИЩЕНКО. Диплом за кращу жіночу роль отримує Юлія ЖИТЕЛЬНА за роль маленької Маші у фільмі «Чешки» режисера Юлії ГОГОЛЬ.

У програмі конкурсу «Sunny Bunny», фільми гей- та лесбійської тематики, головний приз було розділено між двома стрічками: «Листівка татові» (Postcard to Daddy), режисер Міхаель ШТОК (Німеччина) та «Братерство» (Broderskab), режисер Ніколо ДОНАТО (Данія). Також спеціальний диплом отримав фільм «Зомбі з Лос-Анджелеса» (L. A. Zombie), режисер Брюс ЛяБРЮС (США).

Призи глядацьких симпатій отримали повнометражний фільм «Звуки шуму» та короткометражна стрічка «Маленький нацист» (Der kleine Nazi), режисер Петра ЛЮШОВ, (Німеччина).