Міжпарламентська асамблея країн СНД підтримує «Парк Київська Русь»

Міжпарламентська Асамблея СНД продовжить надавати інформаційну й організаційну підтримку «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Постійної комісії з культури, інформації, туризму та спорту МПА СНД Євген ТАРЛО на міжнародній парламентській конференції держав - учасниць СНД 28 жовтня в Санкт-Петербурзі (Росія).

«Парк Київська Русь» зміцнює відносини між народами країн СНД і має високе культурне значення для всіх країн Співдружності», - сказав Є.ТАРЛО.

У свою чергу, спеціальний представник Парламентської асамблеї ОБСЄ в Центральній Азії Кіммо КІЛЬЮНЕН зазначив, що міжнародні фестивалі «Парку Київська Русь» «сприяють кращому взаєморозумінню і дружбі між українським народом і народами Євразії». При цьому К.КІЛЬЮНЕН підкреслив, що це дуже важливо в епоху світової глобалізації.

«З проектом «Парк Київська Русь» знайомий уже декілька років і я радий, що він розвивається і привертає все більше уваги громадськості. Підтримую «Парк Київська Русь» - центр культури та історії Київської Русі й наступного року планую його відвідати, щоб самому відчути дух Стародавнього Києва», - сказав К.КІЛЬЮНЕН.

Автор проекту «Парк Київська Русь», президент благодійної організації «Слов`янський фонд» Владимир ЯНЧЕНКО, говорячи про діалог культур для зміцнення толерантності (на прикладі міжнародного фестивалю ”Парк Київська Русь”) підкреслив, що, на його думку, «єдиним реальним шляхом позитивного розвитку будь-якої країни, як і планетарного співтовариства в цілому, є пошук компромісних рішень».

«Розвиток і образне представлення творчого компоненту історії людства створює несуперечливий, позитивний і взаємоприйнятний, тобто, толерантний, публічний базис компромісів сьогоднішнього дня», - сказав В.ЯНЧЕНКО.