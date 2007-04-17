У столиці стартує ніч короткометражок

У п`ятницю, 20 квітня, у Києві стартує показ короткометражних фільмів «Довга ніч короткого метра» в рамках кінофестивалю «Французька весна в Україні».

Впродовж шести годин глядачам покажуть кращі короткометражки, які французи ретельно відбирали протягом року. Всього за ніч буде продемонстровано близько 30 стрічок, включаючи анімацію, повідомляє Артхаус Трафік.

Серед них - фільм про любов з першого погляду в черзі в кінотеатр Cut!, історія жінки, якій випала нелегка місія вбивства омарів по-американськи Кухня, фільм про мрію померти в ефірі телешоу Смерть в ефірі, про фотоапарат, який висмоктує, все, що знімає Фотосос і навіть короткий Урок танців для кіноглядачів.

Експрес короткометражок стартує у цю п`ятницю, 20 квітня о 23:15 у головній залі столичного кінотеатру «Україна». Показ триватиме до сьомої години ранку.

Другий показ короткометражок відбудеться у ніч з суботи на неділю 21-22 квітня, а потім - в ніч з 22 на 23 квітня.

27-28 квітня Довга ніч короткого метра пройде в Одесі в кінотеатрі «Маски».

За матеріалами Korrespondent.net