«Легенди Грузії» з новою програмою

10:15, 02 листопада 2010
Культура
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Палац «Україна»

8 листопада о 19.00, у НПМ «Україна», відбудеться шоу «Легенд Грузії» з новою програмою SAMAIA.

Шоу SAMAIA "Легенди Грузії", що перевершує за розмахом і драматургією лідерів жанру – сучасні балетні шоу "Riverdance" і "Lord of the Dance", стало одним з найбільш бюджетных музично-хореографічних видовищ у світі, реалізованих з використанням ультрасучасних технологій створення супершоу.

 

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