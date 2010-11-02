«Легенди Грузії» з новою програмою

8 листопада о 19.00, у НПМ «Україна», відбудеться шоу «Легенд Грузії» з новою програмою SAMAIA.

Шоу SAMAIA "Легенди Грузії", що перевершує за розмахом і драматургією лідерів жанру – сучасні балетні шоу "Riverdance" і "Lord of the Dance", стало одним з найбільш бюджетных музично-хореографічних видовищ у світі, реалізованих з використанням ультрасучасних технологій створення супершоу.