У Києво-Печерську Лавру принесли ікону Сталіна (фото)

У неділю, 31 жовтня, арт-група А.К.Т. і "крадених Хліб" провели в Києво-Печерській Лаврі перформанс, спрямований проти тоталітарних тенденцій на пострадянському просторі. Молодь освятила ікону Сталіна, повідомляє ТСН.

Олександр Володарський, відомий блогер та художник, який ніс ікону до освячення, пізніше написав у своєму блозі: "Нерукотворна ікона із зображенням Йосипа Сталіна палила руки. Навіть досвідченому магу важко вціліти, зіткнувшись з артефактом такої величі, не кажучи вже про те, щоб приборкати його і використати у своїх цілях. Але нам вдалося. Ікона Сталіна - це есенція тоталітаризму, злиття двох споконвічних символів рабства, батіг, який притворився пряником".

Володарський пояснив, чому для освячення вибрали власне цей день. "31-е жовтня, крім усього іншого - Самайн, день коли межа між створеним світом і світом духів стоншується, примарі можна надати ілюзію плоті, а після зловити й ув`язнити її в цій пастці". Крім цього, - саме 31-о тіло Сталіна винесли з Мавзолею.

Організатор зізнався: "Хоч нас, спочатку, і не пускали в Києво-Печерську Лавру, вимагаючи грошей, але Сталін послужив нам пропуском і ми проникли на церковну територію безкоштовно".

Прихильники Сталіна також побачили, як православні парафіяни, "при вигляді ікони Сталіна, приходили в релігійний екстаз і починали ревно молитися".

За свідченнями ж самих християн, усі віруючі, які в цей момент знаходилися в храмі, були дуже здивовані.

Нагадаємо, рік тому відомий блогер та художник Олександр Володарський також прославився. Він вирішив показати своє ставлення до українського парламенту. На знак протесту проти "ханжества" художник разом зі своєю подругою роздяглися та почали імітувати секс під Верховною радою.

Володарському інкримінували "хуліганство", і нещодавно оголосили вирок - рік умовно. Захист наполягав на тому, що насправді це була акція протесту, на яку були заздалегідь запрошені ЗМІ.

ТСН