Для випускників уже підготували тести з російської мови

Міністерство освіти і науки опублікувало програму зовнішнього незалежного оцінювання з російської мови на 2011 рік, розроблену на основі шкільної програми з російської мови для 5-11-х класів.

Про це повідомляє «Комерсант Україна».

Тест з російської мови включає 51 завдання, на вирішення яких відводиться 2,5 години. Завдання поділяються на три типи: вибір правильної відповіді, встановлення відповідності та твір на задану тему. Знання абітурієнтів оцінюються в дев’яти розділах: «Фонетика. Графіка», «Лексика. Фразеологія», «Склад слова. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Стилістика», «Орфоепія», «Орфографія», «Розвиток мовлення». Майбутні студенти повинні вміти, зокрема, розрізняти частини мови, визначати їх граматичні ознаки, користуватися мовними стилями, правильно ставити розділові знаки, логічно викладати свої думки усно і письмово.

У Росії до абітурієнтів, що здають Єдиний державний іспит з російської мови, висувають більш серйозні вимоги. За 3 години абітурієнти повинні впоратися з 39 завданнями, серед яких – обов’язковий мінімум питань з фонетики і словотвору, граматики й синтаксису, орфографії та пунктуації. У іспит включені питання, що перевіряють навички інформаційної обробки текстів різних стилів і жанрів. Передбачається, що абітурієнт повинен вміти проводити лінгвістичний аналіз і пояснювати взаємозв’язок фактів мови, історії та культури російського та інших народів.

У прес-службі Міністерства освіти України вчора повідомили, що через те, що тест з російської мови внесений у ЗНО, кількість годин, присвячених його вивченню в школах, не збільшиться. Зараз в українських школах російську мову в 5-9-х класах вивчають дві години на тиждень, а в 10-11-х класах – один. Також в Міносвіти повідомили, що тест з предмету запровадили, тому що в багатьох школах навчання ведеться російською мовою. Раніше міністр освіти Дмитро Табачник заявляв, що в Україні налічується 1800 таких шкіл.

У Міністерстві освіти запевняють, що тест буде доступний навіть для школярів, що мінімально вивчали предмет. Проте експерти переконані, що російську мову виберуть деякі абітурієнти, оскільки для його вивчення в школах відводиться занадто мало часу.

Нагадаємо, російську мову в переліку предметів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) міністр освіти і науки Дмитро Табачник включив 26 серпня.

Крім російської мови, ЗНО буде проводитися з української мови та літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, німецької, французької, іспанської мов. Обов’язковими будуть тести з української мови та літератури.

Тести з російської мови рекомендовані для вступу на філологічні спеціальності гуманітарних вишів.

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