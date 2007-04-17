Exploited стануть хедлайнерами «Чайки»
14:28, 17 квітня 2007Культура
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Дев`ята «Чайка»
2 червня у Києві пройде Дев`ятий міжнародний молодіжний фестиваль «Чайка».
Участь у фестивалі візьмуть вісім популярних колективів з України й зарубіжжя, зокрема групи «Димна Суміш», «Тартак» і «Тол», Дельфін, «Ленінград», В’ячеслав Бутусов і «Ю-Пітер», а також Sonar (Угорщина).
Крім того, очікуються виступи низки українських команд, імена яких стануть відомі пізніше.
Хедлайнером фестивалю стане культовий панк-колектив з Великобританії Exploited.
Місцем проведення дев`ятої «Чайки» вибраний Національний Виставковий Центр (ВДНХ). Вхід на фестиваль цього року буде платним: вартість квитків - 20 грн.
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