Exploited стануть хедлайнерами «Чайки»

2 червня у Києві пройде Дев`ятий міжнародний молодіжний фестиваль «Чайка».

Участь у фестивалі візьмуть вісім популярних колективів з України й зарубіжжя, зокрема групи «Димна Суміш», «Тартак» і «Тол», Дельфін, «Ленінград», В’ячеслав Бутусов і «Ю-Пітер», а також Sonar (Угорщина).

Крім того, очікуються виступи низки українських команд, імена яких стануть відомі пізніше.

Хедлайнером фестивалю стане культовий панк-колектив з Великобританії Exploited.

Місцем проведення дев`ятої «Чайки» вибраний Національний Виставковий Центр (ВДНХ). Вхід на фестиваль цього року буде платним: вартість квитків - 20 грн.