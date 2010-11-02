В Україні не допустили в прокат "Пилу-7"

Експертна комісія при Міністерстві культури й туризму України проглянула чергову частину фільмів жахів "Пила 7" і прийшла до висновку, що даний фільм на кіноекрани України не повинен потрапити.

Водночас, в Америці за дебютний уікенд "Пила 7" у форматі 3D зібрала 22,5 мільйона доларів, зайнявши перше місце в прокаті.

Нагадаємо, на підставі виведення експертної комісії Мінкульт відмовляє в державній реєстрації і видачі прокатного свідоцтва на фільми, які можуть завдати шкоди моральному і фізичному вихованню, культурному розвитку громадян, здоров`ю населення, а також на фільми порнографічного характеру і фільми, що пропагують війну, насильство, жорстокість.

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