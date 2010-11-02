В американському університеті вивчатимуть феномен Lady GaGa

В університеті Південної Кароліни з`явиться курс Lady GaGa і соціологія слави.

Читатиме курс студентам 48-річний професор Метью Дефлем, який особисто зустрічався з Lady GaGa. Його намір прочитати відповідний курс уже схвалено вченою радою університету Південної Кароліни.

Професор зазначив, що 24-річна співачка, що наче миттєво увірвалася на музичний Олімп і заявила про себе відразу двома преміями Греммі і дев`ятьма VMA, викликала в нього науковий інтерес.

Доктор Дефлем задався питанням, у чому, власне, полягає її феномен? Професор має намір з`ясувати, як Стефанії Германотте, випускниці католицького коледжу, у якої, як він вважає, пересічний музичний дар і така ж пересічена зовнішність, вдалося зробити таку приголомшливу кар`єру.

"Упродовж курсу ми розглянемо уміння співачки привернути до себе увагу, талант до перевтілення і створення епатажних образів. Словом, усе те, що сьогодні складає соціальне явище Lady GaGa. Ми постараємося відповісти на питання «Що ж стоїть за фасадом?".

Нагадаємо, 25 жовтня Lady Gaga встановила черговий світовий рекорд, набравши 1 млрд переглядів на відеохостингу YouTube. Раніше альбом The Fame Lady GaGa встановив світовий рекорд за тривалістю перебування в британських хіт-парадах. Досягнення співачки зафіксоване в Книзі рекордів Гіннеса.

Кореспондент