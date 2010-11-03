Мікеле Плачідо відкриє в Києві Тиждень італійського кіно

08:10, 03 листопада 2010
Культура
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Актор дасть майстер-клас фільммейкеам

У п`ятницю, 5 листопада, в київському кінотеатрі Київ відкривається новий фестиваль Тиждень італійського кіно. Гостем фестивалю стане італійський актор і режисер Мікеле Плачідо.

О 18:00 в залі Сінематека відбудеться прес-конференція з Мікеле Плачідо і прес-показ його нового фільму Велика мрія (о 16:00). А в 19:00 цього ж дня він представить фільм українським глядачам.

Крім цього, 6 жовтня о 12:00 в Синьому залі Будинку Кіно Плачідо дасть майстер-клас для українських фільммейкерів і студентів кінотеатральних вишів. Вхід вільний.

Мікеле Плачідо відомий багатьом поколінням своєю роллю комісара Катані в серіалі Спрут. Але крім своєї акторської кар`єри, Плачідо ще й режисер – два його останні фільми Кримінальний романс і Велика мрія, наприклад, були учасниками конкурсних програм у Венеції та Берліні.

Крім Великої мрії до програми фестивалю Тиждень італійського кіно також увійдуть інші чотири фільми: Поцілуй мене ще раз режисера Габріеля Муччино, Божественний Паоло Соррентіно, володар призу журі на Каннському фестивалі у 2008 році, Нога Бога Луїджі Сардіелло, учасник конкурсної програми Одеського МКФ, Тримай дистанцію Карло Маццакураті.

Після Києва Тиждень італійського кіно відвідає Одесу, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів та інші міста.

Корреспондент.net

 

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